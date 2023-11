Kino in Stollberg: Welche Filme diesmal im Dürer laufen

Das Clubkino öffnet bald wieder. Der Vorverkauf für die insgesamt fünf Vorstellungen hat bereits begonnen.

In Stollberg ist wieder Kinozeit: Vom 17. bis zum 19. November flimmern vier Filme in fünf Vorstellungen über die Leinwand des Clubkinos im Begegnungszentrum „Das Dürer“. Mit „Olaf Jagger“ – Comedian Olaf Schubert sucht nach seinem eventuell auch berühmten Vater – geht es am Freitag, 20 Uhr, los. Superhelden für Kinder kommen am...