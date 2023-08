Kollision beim Abbiegen in Höhe der Anschlussstelle Stollberg-West der A 72

Das Polizeirevier Stollberg sucht Zeugen eines Zusammenstoßes am Donnerstagmorgen.

Stollberg.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstag an der Anschlussstelle Stollberg-West der A 72 ereignet hat. Die beiden Unfallbeteiligten waren kurz nach 6 Uhr von Neuwürschnitz nach Stollberg unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle überholte der schwarze Honda Jazz den Lkw MAN mit Anhänger auf der rechten Fahrbahnseite, obwohl der Lkw-Fahrer sein Abbiegen nach rechts rechtzeitig angekündigt hatte. Bei der Kollision wurde am Honda der hintere Stoßfänger fast komplett abgerissen. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig. Es entstand Schaden von rund 5000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Stollberg unter Telefon 037296 900 oder per E-Mail unter revier-stollberg.pd-c@polizei.sachsen.de entgegen. (mb)