Lkw brennt auf Pfaffenhainer Länge aus

Auf der Chemnitzer Straße zwischen Niederdorf und Pfaffenhain stand am Dienstagnachmittag ein Lastwagen in Flammen. Mehrere Feuerwehren rückten aus.

Ein Lkw ist am Dienstag auf der Chemnitzer Straße zwischen Niederdorf und Pfaffenhain in Brand geraten. Der Fahrer des MAN bemerkte das gegen 14 Uhr. Er konnte das Fahrzeug in der Einfahrt zur Deponiestraße stoppen und das Fahrzeug verlassen. Die Feuerwehren aus Leukersdorf, Adorf, Pfaffenhain, Stollberg, Neukirchen und Jahnsdorf wurden...