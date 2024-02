Lost Place Erzgebirgsbad: So steht es um die großen Pläne der Stadt für Problemimmobilie

Während die Stadt Thalheim weiter im Außenbereich das Gelände zum Erholungsort umgestalten will und wird, gibt es sonst nur dicke Fragezeichen. Und der Bürgermeister spielt eine besondere Karte.

Thalheim.

Die Zukunft des finanziell heiklen Kernbereichs des seit fast zehn Jahren brachliegenden Erzgebirgsbades in Thalheim steht weiter in den Sternen. Zwar hat die verantwortliche Stadtverwaltung Sauna, Schwimmbecken und Halle schon lange pro forma in die Bauphasen drei, vier und fünf eingeteilt. Doch in der Praxis will Bürgermeister Nico Dittmann diese drei heißen Eisen frühestens irgendwann in der zweiten Jahreshälfte zum Thema machen.