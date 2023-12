Nach 50 Jahren! Zwönitzer Rupprich im Ruhestand: Doch der neue ist schon da

Für Generationen von Zwönitzern hat Rolf Lauer den Weihnachtsmann verkörpert. Nun hat er das Amt abgegeben und den Staffelstab weitergereicht. Und dieser bleibt in der Familie.

Selbst ein Weihnachtsmann muss irgendwann einmal in den Ruhestand gehen – in Zwönitz bleibt das Amt in der Familie. Jens Lauer hat den Staffelstab oder besser Rute und Geschenkesack von seinem Vater Rolf Lauer übernommen. Und er fühlt sich sichtlich wohl mit roter Kutte und Rauschebart. „Es ist ein sehr schönes Gefühl, in so eine Rolle...