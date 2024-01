Nach einer tätlichen Auseinandersetzung unter Jugendlichen in Stollberg ist ein 15-Jähriger verletzt

Die Polizei muss zu einem Streitfall ermitteln, der mit Gewalt ausgetragen worden ist. Offenbar wurde auch ein Stock als Waffe benutzt.

Wegen einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen musste die Polizei in Stollberg zur Bahnhofstraße ausrücken. Laut Mitteilung hatte es am Donnerstag einen Zeugenhinweis gegeben, wonach es eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen gibt. Die Beamten trafen dann an einer Haltestelle im Bereich des Busbahnhofes auf vier Jugendliche im Alter von...