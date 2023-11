Nach Feueralarm an Schule im Erzgebirge: Schulleiter findet klare Worte

Schreck für 370 Kinder und Jugendliche am Dienstag in Stollberg: Ihre Schule musste geräumt werden. Eine Ausnahmesituation auch für Steffen Wurm. Was den Schulleiter an dem Erlebten ärgert und was ihn freut.

9.28 Uhr ist aus einem normalen Dienstag in der Altstadtschule Stollberg für 370 Kinder und Jugendliche ein Tag geworden, der ihnen in Erinnerung bleiben dürfte. Die Alarmsirenen heulten los. Was genau dahinter steckte, wie ernst die Lage war – das ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar gewesen.