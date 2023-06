Paradox: Die Veranstalter des 1. Oelsnitzer Sport- und Spaßtags registrieren großes Interesse – aber kaum Anmeldungen

Das Interesse am 1. Sport- und Spaßtag im Waldbad Neuwürschnitz ist groß – aber kaum jemand meldet sich an. Das klingt paradox, passiert aber gerade. Es haben zwar bereits viele Vereine und Bürger bei den Organisatoren Interesse angemeldet, sagt Aileen Wölfel, im Rathaus für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Aber an Anmeldungen...