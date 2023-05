Präventionsteam der Polizei kommt in die Region

Lugau/Oelsnitz/Neuwürschnitz Die Über-Land-Präventionstour der Polizeidirektion Chemnitz macht auch in diesem Sommer wieder Station in der Region. Am 4. Juli ist diese in Lugau (Paletti-Park), am 7. Juli in Oelsnitz (Rathausplatz) zu Gast - jeweils von 9 bis 13.30. Am 4. August steht das Präventionsmobil von 11 bis 14.30 Uhr im Waldbad...