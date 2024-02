Stollberger Tafel: Ausgabestelle in Lugau trennt Deutsche und Ausländer

Die Stollberger Tafel verändert sich. Die Leiterin sieht sich gezwungen, an der Ausgabestelle in Lugau künftig getrennte Tage für ausländische und deutsche Kunden einzuführen. Warum ist das notwendig?

Es ist eine den Herausforderungen in der Praxis geschuldete Entscheidung, die die Chefin der Stollberger Tafel mit ihrem Team jüngst getroffen hat. Ab dem 1. April will Annerose Aurich deutsche und ausländische Kunden an der Ausgabestelle in Lugau an unterschiedlichen Tagen mit Lebensmitteln versorgen: mittwochs die einheimischen Bürger,...