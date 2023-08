Thalheims Bürgermeister Nico Dittmann: „Erst um 24 Uhr ist der Tag für mich beendet“

Der Thalheimer Bürgermeister Nico Dittmann feiert am 1. August zehnjähriges Amtsjubiläum. 2013 war er mit gerade einmal 28 Jahren zum damals jüngsten Bürgermeister Sachsens gewählt worden. Ob er heute noch einmal so jung ein solches Amt antreten würde, was er in Thalheim vorhat, welche Hürden er erlebt, wie er typischerweise...