Tragischer Unfall im Erzgebirge: 84-Jährige stirbt nach Sturz

Nach einem unglücklichen Sturz ist eine 84-Jährige gestorben. Ereignet hatte sich der Unfall in Oelsnitz.

Ein tragischer Unfall hat sich in Oelsnitz ereignet. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 84-Jährige an der Gühneschachtstraße versucht, auf ein Fahrrad zu steigen und war dabei gestürzt. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen, an denen sie verstarb.