Überholspur auf der Datenautobahn: Fast ganz Thalheim bekommt nun Glasfaser für schnelleres Internet

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das geflügelte Wort trifft auch auf Martin Ruppert zu - zumindest beim Internet. "Na klar, es könnte schon schneller sein", sagt der Thalheimer, der als Musiker der Gruppe Schluckauf in der Region unterwegs ist. "Aber wenn es dann doch mal länger dauert im Netz, hole ich mir halt was aus der Küche." Er ist es so...