Vom Bergbau zum Gärtnern: das grüne Vermächtnis der Lugauer Bergleute

„Hier war früher eine Bergbauhalde“, sagt Peter Weber, Vorstandsmitglied des Kleingärtnervereins „An der Schule“ in Lugau. Er steht gemeinsam mit anderen Vereinsmitgliedern im „Victoriastübl“, einer kleinen Gaststätte mit Biergarten direkt an der Kleingartenanlage. Früher, das heißt in der Zeit des Bergbaus im Lugau-Oelsnitzer...