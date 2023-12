Weihnachtsmänner kommen auf dem Motorrad

In Zwönitz gibt es jedes Jahr am 24. Dezember eine besondere Aktion des MC Zwönitz. Motorsportler treffen sich zum Heiligabend-Enduro und legen zuvor eine Stopp auf dem Markt ein.

Weihnachten steht vor der Tür und so langsam beginnt die ruhige und besinnliche Zeit. In Zwönitz ist es am Vormittag des Heiligabend aber noch einmal richtig laut geworden. Weithin zu hören waren die Motoren einer ganzen Schar Rennmaschinen, die durch die Straßen gefahren sind, die weihnachtliches Flair verbreitet und so manchem Passanten ein...