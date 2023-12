In Zwönitz sind die Lichter an und die Stadt erstrahlt im weihnachtlichen Glanz. Am Wochenende wird zu den Zwönitzer Hutzentagen eingeladen.

Die Innenstadt von Zwönitz erstrahlt im Lichterglanz – ganz traditionell hieß es am Freitag vorm 1. Advent „Licht an“ durch Bürgermeister Wolfgang Triebert. Diesmal eine Stunde früher. Ganz einfach aus dem Grund, um Gästen den Besuch des „Anlichteln-Konzertes“ in der Trinitatiskirche zu ermöglichen und im Anschluss am Umzug... Die Innenstadt von Zwönitz erstrahlt im Lichterglanz – ganz traditionell hieß es am Freitag vorm 1. Advent „Licht an“ durch Bürgermeister Wolfgang Triebert. Diesmal eine Stunde früher. Ganz einfach aus dem Grund, um Gästen den Besuch des „Anlichteln-Konzertes“ in der Trinitatiskirche zu ermöglichen und im Anschluss am Umzug...