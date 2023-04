Abotage bei der "Freien Presse"

Erzgebirge.

Zur besseren Nutzung des Digitalangebots bietet "Freie Presse" Lesern in Stollberg und Marienberg Abotage an. Diese finden regelmäßig jeden ersten Mittwoch im Monat in der Stollberger Redaktion und jeden zweiten Mittwoch im Monat in der Marienberger Redaktion statt. Jeweils von 14 bis 17 Uhr können Abonnenten die digitalen Informationsangebote der Heimatzeitung kennenlernen. Eine Anmeldung ist möglich, aber nicht erforderlich. (mb)