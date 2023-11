Acht Weihnachtsgänse totgebissen: Landwirt in Witzschdorf wehrt sich mit Elektrozaun

In wenigen Tagen gehen die Gänse und Enten von Benjamin Kirsch auf ihre letzte Reise in den Schlachthof. 80 Prozent sind vorbestellt und so gut wie verkauft. Nun ist etwas Unvorhersehbares eingetreten.

Landwirt Benjamin Kirsch ist angespannt. Vor wenigen Tagen gab es bei den Gänsen ein Blutbad. Es war gegen 16 Uhr, als auf der Wiese mit weit über 100 Tieren im Gornauer Ortsteil Witzschdorf ein großes Geschrei losging. Sie müssen in Panik hin- und hergerannt sein, sich dabei überschlagen haben. „Ihr Gefieder war hinterher schwarz von...