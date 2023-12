Aus für Schulsozialarbeiter: Drei Bürgermeister im Erzgebirge wollen Rotstift-Plan nicht akzeptieren

Die Stadtspitzen von Marienberg, Olbernhau und Zschopau wollen Landrat Rico Anton in einem Brief nun direkt ansprechen. Warum es die drei Gymnasien im Osten des Landkreises trifft.

Mit der Mittelkürzung für Schulsozialarbeit werden sich die Bürgermeister der betroffenen Städte in Marienberg, Olbernhau und Zschopau nicht abfinden. In einem Brief an den Landrat wollen sie ihr Unverständnis zu der im Jugendhilfeausschuss getroffenen Entscheidung zum Ausdruck bringen. „Es ist nur schwer nachvollziehbar, dass in dieser...