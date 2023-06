Ein Kinderbuch als Jubiläumsgeschenk: Wie Gelenau vor 750 Jahren besiedelt wurde

So manchem Wanderer, der vom Regen überrascht wurde, hat der große Gelenauer Fliegenpilz an der Eisenstraße Unterschlupf gewährt. Im Fall von Christine Drechsel war der Wetterpilz in anderer Hinsicht hilfreich, denn die Gelenauerin traf dort eines Tages auf zwei muntere Gesellen. „Waldfried und Moosbert heißen die beiden Waldwichtel, die mir eine...