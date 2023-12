Elternbeiträge für Gornauer Kitas steigen

Ohne Gegenstimme hat sich der Gornauer Gemeinderat für eine Anpassung der Gebühren ausgesprochen. Dies lag auch am Austausch mit einigen Eltern sowie am Vergleich mit anderen Kommunen.

Eltern von Kindern, die Kindertagesstätten in Gornau und seinen Ortsteilen besuchen, müssen künftig höhere Beiträge zahlen. „Wir haben versucht, es trotzdem in einem humanen Bereich zu halten. Im Vergleich zu anderen Kommunen befinden wir uns immer noch auf einem niedrigen Niveau“, sagte Bürgermeister Nico Wollnitzke diesen Montag in der...