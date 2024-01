Feuerwehrdrohne soll im Erzgebirge bei der Rettung von Mensch und Tier helfen

Noch steht das Fluggerät in Gornau nicht zur Verfügung. Mit einer Crowdfunding-Kampagne des örtlichen Fördervereins der Gemeindefeuerwehr soll sich das ändern.

Es waren dramatische Szenen, die sich im August 2020 in Weißbach in einem brennenden Dreiseitenhof abspielten. Während Kameraden mit Wasser löschten, gingen immer wieder Trupps in Schutzausrüstung in die Gebäude, um nach Personen und Tieren zu suchen. Befürchtungen, dass sich Menschen im Haus aufhalten, gab es auch bei einem Großbrand zwei...