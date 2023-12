Firma Blank in Grünhainichen lädt zu Pyramidenfest ein

Die Besucher können bei Führungen die Herstellung von Engel und Co beobachten.

Die Firma Blank Kunsthandwerk lädt am zweiten Adventswochenende zum Pyramidenfest nach Grünhainichen ein. Am Sonnabend und Sonntag öffnen sich jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr die Türen zu den Engelwerkstätten. Dabei werden Führungen angeboten, bei denen die Fragen der Besucher rund um die Herstellung von Engeln, Räuchermännchen und...