Gornau bekommt E-Autos für Carsharing-Projekt

Die Bürger der Gemeinde Gornau sollen am Ausbau erneuerbarer Energien teilhaben. In dieser Woche wird das Projekt den Einwohnern in zwei Informationsveranstaltungen vorgestellt.

Die Agrar GmbH Am Kunnerstein macht Ernst mit der Bürgerbeteiligung am Ausbau erneuerbarer Energien. Noch in diesem Monat soll in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein Elektro-Carsharing-Projekt in Gornau an den Start gehen. Dafür werden in den drei Ortsteilen Gornau, Dittmannsdorf und Witzschdorf jeweils ein Elektroauto mit Ladestation...