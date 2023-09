Gornauer Triathletin erfüllt sich Traum von Hawaii

Schon als Kind war Antje Vogel kaum zu bremsen. Talent, Ausdauer und Ehrgeiz führten die Erzgebirgerin zum Triathlon - einer enorm anspruchs-vollen Sportart, in der sie sich nun sogar bei der Ironman-Weltmeisterschaft beweisen darf.

Was für andere ein Ort der Erholung ist, nutzt Antje Vogel zum intensiven Training. Zehnmal muss sie durch den Geyrischen Teich geschwommen sein, eher geht es nicht nach Hause. Nur so kommt die Gornauerin in etwa auf die Distanz, die sie bald auch vor Hawaii zurücklegen muss. 3,8 Kilometer sind in der Bucht von Kailua-Konazu zu absolvieren - als...