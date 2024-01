Großer Andrang am Steinbruch: Venusberger freuen sich beim Silvesterenduro über Rekordbeteiligung

Mit 125 Fahrern hat die Veranstaltung des MC Mittleres Erzgebirge so viele Teilnehmer angelockt wie noch nie. Auch viele Zuschauer kamen, um das Jahr 2023 gemeinsam ausklingen zu lassen.

Es war in den Mittagsstunden, als das Gelände des MC Mittleres Erzgebirge am Venusberger Steinbruch das Flair von motorsportlichen Großveranstaltungen wie "Rund um Zschopau" oder dem German Cross Country (GCC) an eben jenem Ort atmete. Auf dem diesmal aufgrund der feuchten Witterung nur kleinem Kurs hinterließen schier unzählige Geländefahrer...