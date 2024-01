Große Ehre mit kleinem Haken

Bei der Ehrung der Motorsportler des Jahres 2023 durch den ADAC Sachsen durften sich viele Fahrer aus der Region über Pokale freuen. Nur einer lächelte etwas gequält.

Bei der ADAC-Ehrung der Motorsportler des Jahres 2023 in Sachsen, traditionell im Konzert- und Ballhaus in Zwickau ausgerichtet, ist ein Fakt deutlich geworden: Die Geländefahrer aus der Zschopauer Region haben in der vergangenen Saison wieder starke Leistungen mit vielen Medaillen in ihren Serien eingefahren und konnten zurecht...