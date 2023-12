Silvesterenduro: In Venusberg dröhnen die Motoren

Der Motorsportclub Mittleres Erzgebirge hofft zum Jahresabschluss auf viele Fahrer und Gäste auf dem Areal am Steinbruch. Eine Einschränkung gibt es allerdings.

Es ist inzwischen zu einer guten Tradition geworden, dass beim Motorsportclub Mittleres Erzgebirge der letzte Tag des Jahres mit Motorengedröhn startet. Das Silvesterenduro auf der Vereinsstrecke am Steinbruch in Venusberg haben Motorsportler und Motorsportfans aus dem gesamten Erzgebirge und teils sogar darüber hinaus dick in ihrem Kalender...