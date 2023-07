Nach Unfall in Dittersdorf: 16-jähriger Motorradfahrer im Krankenhaus verstorben

Der 16-jährige Motorradfahrer, der sich in der Nacht zu Freitag bei einem Unfall in Dittersdorf schwere Verletzungen zugezogen hatte, ist im Krankenhaus verstorben. Das teilte die Polizei am Samstagvormittag mit. Gegen 0.55 Uhr war der Jugendliche mit seiner Aprilia auf der Straße An der Dittersdorfer Höhe in Richtung Dittersdorfer Straße...