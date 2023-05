Neuer Chefarzt will Therapie-Angebot an Knappschafts-Klinik Warmbad ausbauen

An der Spitze der Knappschafts-Klinik Warmbad steht ein neuer Chefarzt. Knapp drei Jahre leitete Dr. Norman Bubnick die Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz. Nun hat der 51-jährige Chemnitzer seinen Arbeitsplatz ein Stück näher an seine Heimatstadt heran verlagert. In Warmbad übernimmt er das Steuer...