Offene Lesebühne findet in Grünhainichen statt

Für die Veranstaltung in der Rochhausmühle können sich noch Autoren anmelden.

Die achte Auflage der offenen Lesebühne des Vereins Literatur im Erzgebirge findet am 29. August in der Rochhausmühle in Grünhainichen statt. Musikalischer Gast ist Michal Müller. „Er spielt eigene Stücke, die sich irgendwo zwischen Jazz, Blues, slawischer Folklore, World Music und freier Improvisation bewegen“, heißt es in der...