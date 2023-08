Orgel in Waldkirchen ausgefallen: Folge des Klimawandels?

Machen die Folgen des Klimawandels in den Kirchen die Orgeln kaputt? Eine Meldung in der zurückliegenden Woche ließ aufhorchen und legt diese Vermutung nahe. In der evangelisch-lutherischen Kirche in Waldkirchen hatte das Pfarramt ein für letzten Samstag angekündigtes Konzert kurzfristig abgesagt. Durch die extreme Wärme in den vergangenen...