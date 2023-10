Die Orgel in der Waldenburger Lutherkirche hat es in sich

Die aufwendige Sanierung des Instruments von Karl-August Hüttenrauch in der Lutherkirche Waldenburg ist fast fertig. Eine wichtige Sache fehlt aber noch.

Spätestens am Heiligen Abend dieses Jahres soll es so weit sein. Die restaurierte Orgel in der Waldenburger Lutherkirche soll dann wieder erklingen, und zwar schöner denn je. Doch bis dahin gibt es für den Orgelbaumeister Georg Wünning noch viel zu tun. Der Experte arbeitet seit etwa einem Jahr an dem Waldenburger Instrument, hatte alles...