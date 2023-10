Orioniden erreichen ihr Maximum: Chef der Volkssternwarte in Drebach dämpft die Erwartungen

Wann die beste Zeit zum Beobachten des scheinbar aus dem Sternbild Orion kommenden Meteorstroms ist.

In der Nacht zu Sonntag erreicht der Sternschnuppenschauer der Orioniden in diesem Jahr seinen Höhepunkt. In den kommenden Nächten dürfte sich daher ein Blick nach oben lohnen. Zumal Meteorologen mit einem aufgeheiterten Himmel rechnen. Der Leiter der Volkssternwarte und des Zeiss-Planetariums Drebach dämpft indes die Erwartungen. Mit einem...