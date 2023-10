Saisonabtakt lockt über 500 Biker nach Zschopau

Ein letztes Mal in diesem Jahr hat sich das Schloss Wildeck als Magnet für viele Motorradfahrer erwiesen. Für einige war es dabei die Zwischenstation einer längeren Tour.

Sogar kurz vor 16 Uhr trudelten am Sonntagnachmittag noch einige Motorradfahrer auf Schloss Wildeck ein. „Wir haben in Wolkenstein den Flyer gesehen und wollten daher beim Saisonabtakt in Zschopau noch einen Zwischenstopp einlegen“, sagt Henning Fitzner, der mit fünf Kumpels schon seit dem frühen Morgen unterwegs war. „Mit 200 anderen...