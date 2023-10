Unbekanntes Auto touchiert Suzuki bei Schönbrunn

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Freitagabend

Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro ist bei einem Unfall entstanden, der sich am Freitagabend auf der Bundesstraße 101 ereignet hat. Wie die Polizei am Montag berichtet, war ein Mann mit seinem braunen Suzuki gegen 18.35 Uhr von Wolkenstein kommend in Richtung Schönbrunn unterwegs. 100 Meter vor dem Ortseingang kam ihm ein bis dahin...