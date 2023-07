Unfall bei Falkenbach: Audi TT pflügt Maisfeld um

Der Sportwagen war auf der Bundesstraße 101 in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Es gab Verletzte und einen hohen Sachschaden.

Falkenbach. Auf der Bundesstraße 101 bei Falkenbach hat sich am Samstag gegen 18.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Der Fahrer eines Audi TT RS war in Richtung Thermalbad-Wiesenbad unterwegs, als er in einer Rechtskurve geradeaus fuhr und in ein angrenzendes Maisfeld geriet. Erst nach rund 50 Metern kam er mit seinem Wagen zum Stehen und hinterließ eine Schneise in dem Maisfeld.

Ersten Informationen zufolge kamen der Fahrer und ein Mitfahrer verletzt in ein Krankenhaus. Neben Rettungsdienst, einem Notarzt und der Polizei kamen Kameraden der Feuerwehr Falkenbach zum Einsatz. Diese sicherten die Unfallstelle und das Unfallfahrzeug ab. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (mär)