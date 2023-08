VW fährt in Zschopau gegen Geländer

Ein Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab 0,58 Promille.

Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro ist bei einem Unfall entstanden, der sich am Mittwochnachmittag in Zschopau ereignet hat. Laut einer Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz parkte gegen 16.30 Uhr ein Frau mit ihrem VW auf einem Parkplatz in der Waldkirchener Straße vorwärts ein. Dabei fuhr das Fahrzeug über die Bordsteinkante und gegen...