Zschopau: Überraschungsbesuch aus den USA im Deutschen Enduro Museum

Über prominenten Besuch hat sich am Wochenanfang das Deutsche Enduro Museum Zschopau gefreut. Endurofahrer Fred Hoess aus den USA gab sich die Ehre. Der Gebietsleiter von BMW Nord-Amerika war zuvor bei Feierlichkeiten des Motorradherstellers in Berlin zu Gast. Seine Zeit in Deutschland wollte der Klassen-Gesamtsieger der FIM Enduro Vintage...