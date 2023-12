Zschopauer Bebel-Wohngebiet bekommt seinen eigenen kleinen Weihnachtsmarkt

Auf Initiative der Kita „Spatzennest“ wird am Freitagnachmittag im Norden von Zschopau gefeiert. Auch die Bebel-Grundschule und der Jugendclub tragen zu einem bunten Programm bei.

Mit dem großen Zschopauer Weihnachtsmarkt, der traditionsgemäß am zweiten Adventswochenende auf Schloss Wildeck über die Bühne ging, ist es diesmal noch nicht getan. Im August-Bebel-Wohngebiet gibt es an diesem Freitag noch einen weiteren kleinen Weihnachtsmarkt, der in diesem Bereich der Motorradstadt für Belebung sorgen soll. „Es ist...