Wie glücklich sind Familien in Sachsen?

Sind Sachsens Städte und Gemeinden so kinderlieb, wie es nötig wäre? Und in welcher Region leben Familien am besten? Sachsens drei große Tageszeitungen wollten dies in einer Umfrage herausfinden – dem Familienkompass Sachsen 2020. Fast genau 15.000 ausgefüllte Fragebögen erreichten bis Anfang Juli das Familienkompass-Team von Freier Presse, Sächsischer Zeitung und Leipziger Volkszeitung, das von Wissenschaftlern der Evangelischen Hochschule Dresden unterstützt wird. Nun werden die Ergebnisse der Umfrage in der Freien Presse und bei freiepresse.de in einer großen Serie veröffentlicht. Die Rückmeldungen der Familien besitzen eine große Aussagekraft – und das Potenzial, in Sachsen etwas zum Positiven für Familien zu verändern.