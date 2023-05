Back in Berlin - Wie sich Peter Gabriel nach neun Jahren die Waldbühne zurückerobert

Der 73-Jährige punktet in der Bundeshauptstadt vor ausverkauften Reihen mit Hintersinn und wohldosiertem Ekstasepotenzial

Rock. Peter Gabriel gehört zu den eigenwilligsten Künstlern der Rockwelt. Gerade als er mit seiner Art Rock-Band Genesis breitere Fankreise und damit wachsenden kommerziellen Erfolg erreichte, stieg er aus. Es war die Angst des Frontmanns vor dem Mainstream. Folglich machte er allein weiter, veröffentlichte reihenweise Platten (sogar auf deutsch!) und erzielte seinen Durchbruch als Solist 1986 mit dem Album "So". Nicht zuletzt deshalb, weil es auf geniale Weise Pop und Avantgarde verband. Mit "Sledgehammer" oder "Red Rain" schaffte er sogar Single-Hits. Dank des finanziellen Lohns leistet sich der Brite seither die Freiheit, seine künstlerische Freiheit weder inhaltlich noch zeitlich durch irgendwen beschneiden zu lassen. Er macht, was er will und wann er es will. Vor langer Zeit hat er mal gesagt: "Ist es nicht fragwürdiger, alle zwei Jahre eine Platte herauszubringen? Musikmachen ist wie Kindermachen, man kreiert etwas Neues, für das man sich vor und nach dessen Geburt Zeit lassen muss. Mich hetzen weder Termine, mein Ego noch die Sichtbarkeit meiner Potenz."

Die Zeiträume zwischen den Studioalben von Peter Gabriel sind inzwischen jedenfalls fast so lang wie seine Kopfhaare kurz. Seit dem letzten regulären Studioalbum "Up" sind nun auch schon wieder 21 Jahre vergangen, das nächste - "i/o" - kommt aber demnächst. Davor gibt es aber schon eine Tour (die erste seit 2014), die am Freitagabend in der Berliner Waldbühne ihre erste Deutschland-Station machte.

Wer weiß schon, ob und wann er wiederkommt?

Natürlich war die Open Air-Stätte im Nu ausverkauft, schon weil niemand weiß, wann der 73-Jährige das nächste Mal auf ein Konzert vorbeikommt. Und ob überhaupt. Bereits gegen 19 Uhr erschien der Meister des unorthodoxen Art-Ethno-Rock-Pop, der mit seinem grauen Bärtchen wie einfreundlicher Mönch ausschaut, auf der Bühne, um ein paar einführende Sätze zu sagen. Auf Deutsch, was man von einem britischen Superstar auch nicht alle Tage erlebt. Es zeugt von außergewöhnlichem Respekt gegenüber seinem Publikum. Es werde schwierig, das Echte vom Unechten zu unterscheiden, sagte er, um dann mal eben auf den heißesten Scheiß in punkto Oldiepop-Präsentation in der modernen Unterhaltungsindustrie zu kommen: die Abbatare. Er sei sein eigener Avatar, der leider nicht so aussehe wie Peter Gabriel früher, sondern der sei 20 Jahre älter und zehn Kilo schwerer.

Die im Dunkeln sieht man gut

Nach dem hintersinnigen Vorspann holte er seinen Freund Tony Lewin auf die Bühne, und gemeinsam spielten sie seinen Titel "Here Comes The Flood" aus dem Jahr 1977 in der deutschen Version "Jetzt kommt die Flut". "Das Ende naht von Fleisch und Blut/

Sind die Meere still/Um dich ist nur noch Schweigen/Lass dich ins dunkle Wasser gleiten". Kein Mitklatschpop für Mittelschichtsangehörige mit Hang zum Unterhaltenwerdenwollen. Danach kommen die anderen Bandmitglieder dazu und sitzen wie ein Freundeskreis auf der stufig aufgebauten, halbrunden Bühne. Alle sind dunkel gekleidet, während die Techniker und Soundmixer am Bühnenrand sämtlich in orangefarbene Overalls gekleidet sind, was wie eine Umkehrung der Verhältnisse wirkt: Die Künstlerstars unscheinbar, das technische Personal in knalliger Auffälligkeit.

Am Ende ist auch die heile 80er-Jahre-Welt wieder da

Ganz so ist es natürlich nicht, denn der Star ist am Ende doch nicht die Mannschaft, sondern der Leader, von dem ja auch die Songs stammen. Er singt einige neue Stücke wie "Panopticom", "The Court" und natürlich das ruhige "i/o", aber die vorsichtige Publikumsekstase beginnt natürlich erst bei den Anfangsklängen von Hits aus dem letzten Jahrtausend wie "Digging In The Dirt" und "Sledgehammer". Gerade die Hits aus dem 80er-Album "So" werden heftig bejubelt, "Red Rain", "Don't Give Up" und "Big Time", was wie Big Band Rock ohne Bläser klingt. Und dann natürlich der erste Solo-Hit von Gabriel "Solsbury", da ist die heile 80er-Welt wieder vollends da.

Gabriel ist vermutlich eine der wenigen in der Waldbühne, der an diesem Abend die geringsten Nostalgiegefühle hegt. Nach dem zweiten Zugabensong "Biko" tritt er mit seiner Band ab. Das Publikum ist zufrieden und er hoffentlich auch.