Bad Elster feiert 200 Jahre Bedrich Smetana - so war das Raritätenkonzert mit Florian Merz am Dirigentenpult

Ein ganzer Abend mit selten Gehörtem des tschechischen Komponisten, dargeboten von der Staatskapelle Halle und Musikern der Chursächsischen Philharmonie hat am Freitag dem König-Albert-Theater in Bad Elster ausverkaufte Reihen beschert.

Man tut dem Publikum klassischer Konzerte unrecht. Man traut ihm zu wenig zu. Oder zumindest lässt es sich nicht über einen Leisten schlagen, nach dem Motto: "Die Leute wollen nur das hören, was sie sowieso schon kennen. Alles andere interessiert sie nicht." Eine Denkweise, die nicht nur im Konzertwesen verbreitet ist, sondern die in Zeiten, in...