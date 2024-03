Warum Dirigent Florian Merz keine "Moldau" braucht: So rauschend feiert Bad Elster 200 Jahre Bedrich Smetana

Der Generalmusikdirektor der Chursächsischen Philharmonie über den tschechischen Komponisten, seine weniger bekannten Werke - und warum Dvorák beliebter ist.

Am Vorabend des 200. Geburtstags des tschechischen Komponisten Bedrich Smetana geben die Staatskapelle Halle (Saale) und die Chursächsische Philharmonie Bad Elster am Freitag unter Generalmusikdirektor Florian Merz im König-Albert-Theater in dem vogtländischen Kurort ein Konzert mit weniger bekannten Orchesterwerken des Musikers. Die berühmte...