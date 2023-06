Die Boomer geben alles: The Who spielt Dienstagabend in Berlin eindrucksvolles Konzert

Es ist noch kein einziger Ton gespielt auf der Berliner Waldbühne am frühen Dienstagabend, aber schon hat Roger Daltrey Kenner-Alarm ausgelöst. "No rain", sagt der Sänger von The Who, die gleich ihren Auftritt beginnen werden, ins Mikrofon - und ein erster kleiner Jubel brandet auf. Klar, viele der anwesenden Fans wissen die Wetterbemerkung...