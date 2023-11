Die NVA muss unter die Lupe: Systemstütze, scharfe Waffe, Friedensarmee?

Die Nationale Volksarmee war neben der Stasi die zweite innere Machtstütze des SED-Regimes in der DDR. Trotzdem gilt sie bis heute als vergleichsweise harmlos und im Zeitkontext friedlich. Kann das so stehenbleiben?

Podcast "Geteilte Ansichten". Es ist dieses eine Verdienst, was der Nationalen Volksarmee (NVA) nach der Wende immer wieder angerechnet wurde: Maßgebliche Führungsoffiziere stellten sich schnell quer, als im Herbst 1989 bei einigen SED-Leuten der Gedanke aufkam, man könne gegen die schnell anwachsenden Demonstrationszüge in vielen Städten der DDR das Militär einsetzen. Man werde keine Waffen auf die Bevölkerung richten, so der klare Bescheid. Dass somit in den Tagen des Mauerfalls kein einziger Schuss fiel und die Revolution einen friedliche blieb, verdankt man nicht zuletzt dieser Positionierung.

Dass die Armee der DDR in den Jahrzehnten ihres Bestehens damit nie "scharf geschossen" hat und auch nie nach außen zum Einsatz kam, selbst nicht im "Prager Frühling", wurde damals selbst in Westmedien positiv bewertet. Nicht wenige Ostalgiker sahen daher den von der SED-Diktatur stets proklamierten Anspruch einer "Friedensarmee" bestätigt. Und: Ab den 90ern wurden die Repressionsmechanismen der DDR vor allem am Beispiel der Staatssicherheit debattiert - ging es um die NVA, sprach man vor allem über die Abwicklung der Technik oder Wehrdienst-Anekdoten.

Dabei war die DDR-Truppe alles andere als harmlos, wie der Historiker Johannes Mühle berichtet: "Die NVA war bis zu Ende eine scharf gemachte Waffe, man ging eigentlich bis zur Wende von einem unausweichlichen Schlagabtausch mit dem Westen aus." Denn seit der Kuba-Krise, mit der die Nato ihre Strategie des "maximalen Gegenschlags" einmottete, war man auf beiden Seiten abseits des nuklearen Bedrohungsszenarios durchaus darauf ausgerichtet, einen Krieg so lang wie möglich konventionell zu führen, wie Mühle in der neuen Folge des Podcasts "Geteilte Ansichten" erklärt.

Was dabei meist ganz vergessen wird, ist, dass die DDR-Armee durchaus nach innen eingesetzt wurde, und zwar als eine wesentliche Machtstütze der SED-Diktatur: "Über den Wehrdienst sollte die männliche Bevölkerung 18 Monate in der Institution gehalten werden, um sie dort sozialistisch zu erziehen", sagt der Historiker Dr. Philipp Schultheiß, Autor des Buches "Ausgeklammert statt anerkannt - Ehemalige NVA-Angehörige und die DDR-Aufarbeitung". Mit einem perfiden System aus Drill, Willkür und der berüchtigten EK-Bewegung wurden junge Männer systematisch schikaniert im Versuch, sie zu formen. "Allein die Geschichte der Bausoldaten ist bisher ganz gut aufgearbeitet", so Schultheiß: "Die Wirkung des Drills ist noch nicht ausführlich untersucht."

Kurz: So oft man seit der Wende über das Stasi-Gefängnis in Bautzen gesprochen hat, so wenig wurde über die NVA-Strafkompanie in Schwedt gesprochen. "Dass man dorthin einfach wie in eine andere Einheit versetzt werden konnte, ohne Verfahren, zeigt ja auch, was für ein Geist in dieser Armee herrschte", ergänzt Mühle. Nicht zuletzt trug man über die auf allen gesellschaftlichen Ebenen allgegenwärtige Armee und eine einhergehende, umfassende Militarisierung auch eine gewisse Brutalität in die Gesellschaft.

"Das muss noch besser durchleuchtet werden", so Schultheiß. Immerhin kam in der Truppe ein Offizier auf nur acht Soldaten: Viele Bürger sahen dort auch Karrierechancen.

"Wir müssen das alles besser verstehen", so Mühle: "Auch um zu sehen, welche bestimmte Mechanismen es heute in der Bundeswehr gibt - und geben muss!"