Krenz-Erfahrung: Was kann man vom letzten Hardliner der DDR lernen?

Egon Krenz hat den zweiten Band seiner überraschend reflektierten Erinnerungen vorgelegt: Podcast-Beobachtungen von einer seltenen Lesung.

"Geteilte Ansichten". Sätze wie dieser lassen sich natürlich leicht abtun: "Es ist bis heute nicht gelungen, die DDR aus den Herzen der Menschen zu bekommen!" sagt Egon Krenz, und eigentlich muss man an dieser Stelle nur die Menschen beschreiben, die sich zu seiner Lesung in einem kleinen Ferienpark am Schweriner See zusammengefunden haben: Alte SED-Genossen, unverbrüchliche Russlandfreunde, überzeugte DDR-Verfechter und Kapitalismus-Kritiker aller eigentümlicher Coloeur. Werbung gab es für die Veranstaltung, auf der Krenz am Sonntag den zweiten Band seiner Erinnerungen vorstellte, de facto nicht, alles erinnert an Parallelgesellschaft.

Und trotzdem: Kann man das abtun? Kann man sich das leisten? Ich habe die Lesung zusammen mit dem DDR-Forscher Dr. Maik Weichert besucht, und wir haben sie für die neue Folge des Podcasts "Geteilte Ansichten - die DDR in Deutschland" ausgewertet. Denn für Wissenschaftler wie Weichert ist der letzte Staatschef der DDR ein "Kronjuwel der Zeitzeugenschaft": "Er hat etwa mit Kurt Hager gearbeitet, der maßgeblich für die Programmatik der DDR-Politik verantwortlich war, hat im kleinen Kreis mit Erich Honecker im Herbst 1989 am Fernseher die Ereignisse in Leipzig verfolgt. Es lebt einfach niemand mehr, der so detailliert Einsichten von der Kommandobrücke der DDR liefern kann."

Und da hat die Forschung noch etlichen Bedarf - auch, weil die eingangs aufgestellte Behauptung dann eben doch nicht so leicht abzutun ist: Lange war man davon ausgegangen, dass die Erinnerung an die DDR bestenfalls ein nostalgischer Spleen und schlimmstenfalls betonköpfige Demokratiefeindlichkeit sei. Doch mittlerweile hängt von ihrer Klärung ja durchaus Einiges ab: Wie muss man mit ihr umgehen, wenn es sie wirklich gibt, die "DDR in den Herzen"? Vor allem, wenn sie dort eben ist, weil der zweite deutsche Staat nach 1945 eben doch abseits von Propaganda in den Menschen gewirkt hat mit seinen Ansätzen, Ideen und Erfahrungen?

Dabei gehört es zum Handwerkszeug vor allem von Wissenschaftlern wie Weichert, Aussagen eines Mannes wie Egon Krenz entsprechend einzuordnen und seine nützlichen Schilderungen von den Verzerrungen zu trennen, die seine Weltsicht ja unweigerlich auch in sich trägt.

Dabei muss man feststellen, dass der heute 86-Jährige seine Erinnerungen durchaus reflektiert aufgeschrieben hat, was sie auch für interessierte Laien spannend macht. Im Sommer 2022 war mit "Aufbruch und Aufstieg" der erste Band aus der Jugend erschienen. Die soeben vom Eulenspiegel-Verlag herausgegebene Fortsetzung mit dem Titel "Gestaltung und Veränderung" beginnt 1974 mit Krenz‘ Amtsantritt als FDJ-Chef und endet 1988. (Die besonders interessanten Wende-Schilderungen hat er sich für den dritten Teil aufgehoben.)

Die Lektüre fordert, ebenso wie die "Krenz-Erfahrung" in der Schweriner Lesung, geistige Trennleistung abseits von Anti- oder Sympathie sowie die Fähigkeit, auch aus eher unbequemen Perspektiven Erkenntnisse mitzunehmen. Gelingt dass, liefert Egon Krenz unter anderem eine durchaus spannende Sicht darauf, warum die DDR gescheitert ist oder warum man in der Mauer nicht nur einen Gefängniszaun, sondern auch die "System-, Bündnis- und Wirtschaftsgrenze" sehen muss ...