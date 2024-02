Dieses Mal kein Krimi von Ingrid Noll

Die überaus populäre Schriftstellerin schickt in ihrem neuen Buch ihren Lesern einen "Gruß aus der Küche". Aus vier Perspektiven lässt sie die Belegschaft eines Restaurants erzählen. Und einen Toten gibt es doch ...

Im kommenden Jahr wird Ingrid Noll 90 Jahre alt. Was hat diese Frau alles erlebt. Als Tochter eines deutschen Arztes 1935 in Schanghai geboren, kam sie mit 14 in die Bundesrepublik. An der Klosterschule in Bonn schickten die Nonnen sie mit den Worten "zieh dich anständig an" wieder nach Hause, weil sie wie in China Hosen anhatte. Mit 17 dann, als...