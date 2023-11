Erhellt: Phantom Winter mit "Her Cold Materials"

Doomcore

Die ersten drei bei Golden Antenna veröffentlichten Alben waren kalte, disharmonisch-brutale Schmerzensabgründe des Doom-Crust-Core, die trotz unstrittiger Größe in ihrer finster malmenden Vehemenz selbst für viele Szeneanhänger schwer auszuhalten waren. Nun ist Phantom Winter mit "Her Cold Materials" beim Emo-Label This Charming Man...