Erst Ausstellung, jetzt neues Buch: Wie die einstige Karl-Marx-Städter Künstlergruppe Clara Mosch in Berlin auflebt

Eigentlich ist Clara Mosch seit 1982 tot - aber gelegentlich taucht sie wieder auf. Der Chef eines Berliner Kunstvereins hat jetzt ein neues Buch über sie herausgebracht. Er sagt: Die Gruppe erhält heute eine neue Relevanz.

Stephan Koal aus Berlin hatte zwar von Clara Mosch gehört, aber sich noch nicht groß mit ihr beschäftigt. Bis er zufällig einen Menschen aus Chemnitz traf, der auf Koals Frage, was denn diese Stadt so ausmache, Clara Mosch mit erwähnte. Nun ließ sie Stephan Koal nicht mehr los: Er recherchierte so lange, bis er entschloss, in Berlin eine...